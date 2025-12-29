Coppa d'Africa, pronostico Uganda-Nigeria: Super Aquile già agli ottavi con Lookman e Osimhen

Oggi arrivano altri verdetti dalla Coppa d’Africa . Nel gruppo C la Nigeria di Lookman e Osimhen , già certa del primo posto in classifica, affronta con una certa spensieratezza l’ Uganda , ultima con un punto. Ecco quote e pronostico di Uganda-Nigeria , in programma martedì 30 dicembre alle ore 17.00.

Sorprese in vista? Ecco cosa giocare

Le “Gru” devono vincere per avere speranze di qualificazione: all’esordio hanno perso 3-1 con la Tunisia e poi pareggiato 1-1 con la Tanzania, sbagliando al 91’ il rigore della vittoria.

Le “Super Aquile” invece hanno fatto bottino pieno: 2-1 alla Tanzania e 3-2 alla Tunisia. Di buono ci sono i cinque gol segnati, due dei quali portano la firma di Ademola Lookman (anche 2 assist per il giocatore dell’Atalanta). Di meno buono le tre reti subìte, tutte nella ripresa.

La Nigeria non si è qualificata ai Mondiali (ko nello spareggio ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo) ma il suo ultimo ko al 90’ risale al 12 agosto.

Decisamente più incline alle battute d’arresto l’Uganda, che però ha segnato (e anche incassato) almeno un gol in otto delle sue ultime dieci partite.

Le quote “raccontano” di un match sostanzialmente aperto, anche vista la situazione di classifica descritta in apertura. Il 2 della Nigeria è a 2.20 su Eplay24, a 2.10 su Bwin e Snai. Il segno X vale circa 3.15, il successo dell'Uganda oscilla tra 3.40 e 3.60.

Da considerare il Goal, esito che si è fatto vedere in sette delle ultime otto partite disputate dalla Nigeria. Le quote sono alte: 2.04 su Eplay24, 2 su Snai e 1.99 su Eurobet.