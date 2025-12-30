Pronostico Benin-Senegal, per le quote c'è un chiaro favorito

Nel gruppo D della Coppa d'Africa la situazione di classifica vede tre squadre nello spazio di un solo punto. Senegal (+3 di differenza reti) a quota 4 insieme alla Repubblica Democratica del Congo (+1), subito dietro c’è il Benin staccato di una lunghezza. Stasera (alle 20.00 in Italia) è in programma la sfida tra Benin e Senegal , con Sadio Mané e compagni a caccia della loro quinta partecipazione consecutiva agli ottavi di finale . Ecco il pronostico del match.

Benin-Senegal finisce con due o tre reti? Scopri le quote del Multigol 2-3

Le quote non sembrano credere molto nell’exploit del Benin, che storicamente ha sempre avuto grosse difficoltà contro i senegalesi. La vittoria del Senegal viaggia infatti a 1.31 su Eplay24, a 1.30 su BetFlag e Bet365. La X si gioca a 5, l'12 del Benin può toccare quota 13.

Eppure, nell’ultimo match disputato, la nazionale di Pape Thiaw ha acciuffato un sudato pareggio in rimonta contro la DR Congo. Un risultato buono per la classifica e per... le statistiche visto che il Senegal, al 90’, ha perso solo uno degli ultimi 14 match giocati: score di 8 vittorie e 5 pareggi. Lato Benin, vale la pena sottolineare l’assenza dell’esito Goal nelle sue ultime nove gare.

Nelle prime due partite del girone il Senegal ha fatto registrare il Multigol 2-3. L’ipotesi che anche questo incontro possa chiudersi con due o tre reti è offerta a 2 da Eplay24 e NetBet, a 1.97 da Elabet.