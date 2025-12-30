Coppa d'Africa, gruppo E: il pronostico di Guinea Equatoriale-Algeria

Una partita inutile per quanto riguarda la classifica e la qualificazione ma, anche così, Guinea Equatoriale-Algeria andrà in onda nel pomeriggio (ore 17.00 in Italia) del 31 dicembre per chiudere il trittico di giornate del gruppo E .

Algeria favorita: ecco le migliori quote per il "2"

Gara inutile perché l’Algeria ha già vinto i due precedenti incontri, è prima a punteggio pieno e, soprattutto, anche se dovesse perdere oggi non cambierebbe nulla perchè in vantaggio, con le due che inseguono, negli scontri diretti. Il Sudan è stato battuto, all’esordio, per 3-0 e il Burkina Faso 1-0 nel turno successivo.

La Guinea Equatoriale, al contrario, ha perso entrambe le partite giocate finora (1-2 con il Burkina Faso e 0-1 con il Sudan) e adesso, ferma a quota zero punti, anche in caso di vittoria sarebbe fuori dalla competizione.

Per l’Algeria, però, un altro successo servirebbe a lanciare un chiaro messaggio a tutte le altre partecipanti sulle sue reali ambizioni in questo torneo.

La nazionale nordafricana si è qualificata con ampio margine al Mondiale 2026 e anche questo è un segnale della sua compattezza e delle sue potenzialità.

La Guinea Equatoriale è invece finita penultima nel suo girone di qualificazione mondiale restando distante anni luce dalla Tunisia, vincitrice del gruppo.

Con queste premesse sembra inutile aggiungere altre parole visto che tutto spinge in direzione dell’Algeria.

Non solo ci sta il segno 2 (dalla quota inaspettatamente abbastanza elevata) ma, probabilmente, anche No Goal e Over 2,5 potrebbero completare il quadro delle previsioni.

La vittoria dell'Algeria è offerta a 1.76 da Eplay24, a 1.75 da Snai e a 1.72 da Lottomatica. L'Over 2,5 è proposto a 2.20 mentre il No Goal si trova a 1.67 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Bwin.