Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League, Sunderland-Manchester City: quote e pronostico© Getty Images

Premier League, Sunderland-Manchester City: quote e pronostico

Il 1° gennaio si completa il turno di campionato: i "Black Cats", imbattuti in casa, sfidano la corazzata di Guardiola
2 min
TagsSunderlandManchester Citypronostico

Una stagione così, almeno per come è andata finora, si fa fatica a trovarla. Il Sunderland dopo 18 giornate di campionato è imbattuto in casa e si trova ad un passo dalle posizioni che valgono l’Europa. Di fronte, però, in questo match di inizio anno, il Sunderland avrà il Manchester City che è in lotta con l’Arsenal per il comando della Premier League.

Vince il City? Cosa dicono le quote

L’undici di Guardiola, dopo aver fatto registrare qualche battuta a vuoto, ha ingranato la marcia giusta e adesso, tra tutte le competizioni, viene da 8 vittorie consecutive.

Le due squadre si sono già affrontate neanche un mese fa e in quella occasione, a campi invertiti, i “Citizens” si sono imposti per 3-0.

Il segno 2, anche domani, sembra pressoché obbligato e dello stesso avviso sono i bookmaker. Il blitz del City allo "Stadium of Light" è offerto a 1.43 da Eplay24 e Betsson, a 1.40 da Sisal.

Il pareggio si trova tra 4.75 e 4.80, l'1 dei "Black Cats" rende circa 7 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS