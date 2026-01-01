Liga, Espanyol-Barcellona: il pronostico del derby catalano

Fra i principali campionati europei che rispondono “presente” all’appello dei primi di gennaio c’è anche la Liga. Si riparte con il Barcellona capolista, un primato confermato nell’ultimo match del 2025 con un 2-0 al Villarreal che, prima di incontrare i blaugrana, non aveva mai perso in casa. La corazzata di Flick in questo primo impegno del 2026 (poi sarà tempo di pensare alla Supercoppa di Spagna) va in trasferta ma... senza spostarsi troppo da casa. Alle porte, infatti, c’è il derby con l’Espanyol, quinto in classifica e reduce da cinque vittorie di fila in campionato contro le sette dei blaugrana. Ecco il pronostico di Espanyol-Barcellona: fischio d'inizio sabato 3 gennaio alle 21.00.