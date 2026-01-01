Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ligue 1, il Lens capolista sfida il Tolosa: ecco il pronostico© EPA

Ligue 1, il Lens capolista sfida il Tolosa: ecco il pronostico

Nell'anticipo del massimo campionato francese la prima della classe (+1 sul Psg) scende in campo venerdì sera contro una squadra reduce da tre risultati utili di fila
2 min
TagsTolosaLenspronostico

Ritorna in campo la Ligue 1, spetta a Tolosa e Lens l’onore di aprire le danze della 17ª giornata. Ecco il pronostico della sfida, in programma venerdì 2 gennaio alle ore 20.45.

Quote equilibrate: occhio alla combo

I giallorossi, primi con un punto di vantaggio sul Psg, vantano lontano da casa un ruolino di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, con 12 gol segnati e 9 subìti in otto gare.

Il Tolosa, reduce da tre risultati utili consecutivi, tra le mura amiche conta 3 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte, realizzando 14 reti e incassandone 11.

Le quote riflettono l’equilibrio del match: il segno 1 è proposto a 2.75, la X è a 3.30 mentre il 2 si gioca a 2.45 su Bwin, a 2.50 su Eurobet e a 2.52 su Eplay24.

Da notare che il Lens non pareggia da dieci giornate consecutive. Alla luce di questo “ritardo”, risulta interessante la combo X2+Under 4,5.

Un'opzione offerta a 1.61 da Eplay24 e NetBet, a 1.50 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS