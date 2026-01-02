Atalanta-Roma, per Gasperini è un tuffo nel passato: quote e pronostico

Tre gol al Genoa per dimenticare la Juventus e la Roma si è ripresa il quarto posto . Una piazza da difendere perchè i giallorossi sono attesi dall’ Atalanta di Palladino , uscita ko (ma a testa alta) dalla sfida con l’ Inter . Ecco il pronostico di Atalanta-Roma : fischio d'inizio sabato 3 gennaio alle 20.45.

Comparazione quote: Atalanta-Roma Goal

Contro la Dea i giallorossi hanno perso cinque volte negli ultimi sei scontri diretti. In nove degli ultimi dieci incroci a Bergamo, però, entrambe sono andate a segno.

Ecco perchè il Goal può essere una buona opzione su cui puntare: 1.73 l'offerta di Eurobet e Snai, 1.80 quella di Eplay24.

Roma allergica al pareggio, l'ultimo segno X dei giallorossi ci riporta al 13 aprile: 1-1 nel derby con la Lazio; l’Atalanta non divide la posta da 8 giornate.

Alla New Balance Arena il pareggio è quotato a 3.10 da BetFlag, a 3.25 da Bwin e Eplay24. Il risultato esatto più probabile per i bookie è l'1-1, proposto a 6.15.

Gianluca Scamacca va a caccia del primo gol alla sua sesta sfida in carriera contro la Roma. L'attaccante si gioca marcatore in qualsiasi momento a 3, sponda Roma un gol di Paulo Dybala moltiplica per 4 un qualsiasi investimento.