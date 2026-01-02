Pronostico Cagliari-Milan, missione primo posto per Allegri

Sono 4 i punti nelle ultime 2 giornate e 7 nelle ultime 4 ma, anche così, il distacco del Cagliari dalla terz’ultima in classifica non è esagerato (solo sei lunghezze dividono i sardi dalla zona retrocessione). Proprio i rossoblù aprono il 2026 ospitando alla Unipol Domus un Milan che, ripresosi dal ko in Supercoppa contro il Napoli , ha chiuso il vecchio anno battendo 3-0 il Verona mantenendo il secondo posto in classifica a -1 dall’Inter capolista. Ecco quote e pronostico di Cagliari-Milan , in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45.

Per le quote segno 2 ok ma...

Per i rossoneri quella di stasera è un’ottima occasione per balzare al comando, almeno per un paio di notti (i cugini nerazzurri saranno in campo domenica sera) ma dovranno fare, comunque, molta attenzione. La trasferta in Sardegna non sarà una passeggiata.

Il Cagliari, si diceva all’inizio, è reduce dalla vittoria di Torino contro i granata e un paio di turni prima aveva anche battuto la Roma 1-0 (senza contare l’eliminazione in Coppa Italia al Maradona soltanto dopo i calci di rigore).

L’undici di Allegri non è un esempio di regolarità. Prima della trasferta a Riad era arrivato il pareggio casalingo (2-2) contro il Sassuolo e poco prima anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

Per le quote il 2 non sembra in discussione: vale 1.57 per Eplay24, 1.55 per Eurobet e Snai. Il pareggio si gioca a 4, l'1 dei sardi rende 6 volte la posta.

Tuttavia il Goal, che presenta anche un premio più interessante, potrebbe rappresentare molto di più che una semplice alternativa. Almeno una rete per parte è in lavagna a 2.04 su Eplay24, a 2 su Bwin, a 1.97 su Snai.