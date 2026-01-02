Rayo-Getafe, il pronostico: bene l'1 ma meglio...

Un po’ di distanza ancora c’è ma tre punti (per il Rayo ) e cinque punti (per il Getafe ) dalla terz'ultima non rappresentano certo una garanzia di serenità. LaLiga , dopo un paio di settimane di stop, riparte proprio con la sfida tra Rayo e Getafe dove, proprio per quanto detto all’inizio, i punti in palio sono preziosissimi.

Cosa giocare in Rayo-Getafe? Due gli esiti consigliati

Le due squadre devono innanzitutto fare i conti con un attacco abbastanza sterile. Entrambe, infatti, hanno fin qui messo a segno soltanto 13 reti che, nell’economia del campionato, il secondo peggior reparto offensivo (soltanto l’Oviedo ne ha realizzate di meno).

Da dimenticare le esibizioni prima della sosta ma con un distinguo. Il Rayo ha perso 4-0 sul campo dell’Elche e, prima ancora, aveva pareggiato 0-0 in casa contro il Betis. Prima di ciascuno di questi due incontri, però, il Vallecano aveva vinto i suoi due impegni europei di Conference League.

Anche il Getafe ha perso all’ultima uscita 4-0 (a Siviglia contro il Betis) ma in precedenza era stato eliminato dalla Coppa del Re per mano del modesto Burgos (1-3) e, prima ancora, aveva rimediato due ko di fila in campionato contro Villarreal e Espanyol.

Il dubbio, a questo punto, è soltanto uno... i quasi 15 giorni di riposo avranno prodotto miglioramenti al Getafe oppure no? Sulla carta sembra doveroso concedere un pizzico di fiducia in più al segno 1 con l’Under 2,5 che, però, sembra monopolizzare i favori del pronostico.

La vittoria del Rayo è quotata a 2.15 da Eplay24, a 2.10 da Bwin e Snai. L'Under 2,5 vale 1.34 per Eplay24, 1.33 per Bet365, 1.32 per Bwin.