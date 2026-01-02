Pronostici Serie A, 18ª giornata: una combo per Juventus-Lecce

Combo, risultato esatto e marcatori: le migliori quote

Allo Stadium la Juve ha battuto 2-1 Cagliari e Roma mentre il Lecce nelle ultime due trasferte ha perso 0-2 contro Lazio e Cremonese. Risultati che, proiettati alla sfida tra bianconeri e giallorossi, suggeriscono una combo come pronostico: 1X+Multigol 1-3. Tradotto: Juventus imbattuta e range di gol compreso tra uno e tre.

Per questa opzione l'offerta di Eplay24 e NetBet è pari a 1.58, 1.48 invece quella di Sisal. Si sale a quota 2.24 per il "risultato esatto multiplo: 1-0/2-0/2-1".

Capitolo marcatori. In chiave scommesse il dubbio David/Openda si può sciogliere puntando sull'esito "Segna David o il suo sostituto": a quota 2.09.

Atteso il ritorno al gol di Kephren Thuram, fermo alla rete segnata all'Inter. Una marcatura del francese in qualsiasi momento del match renderebbe circa 5 volte la posta.