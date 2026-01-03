Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Pronostico Lazio-Napoli, ecco cosa giocare nella sfida tra Sarri e Conte© ANSA

Pronostico Lazio-Napoli, ecco cosa giocare nella sfida tra Sarri e Conte

Il "Comandante" ritrova da avversario la sua ex squadra, allenata dal 2015 al 2018: le quote del match
3 min
TagsLazionapolipronostico

Il primo lunch match di Serie A del 2026 è quello dell’Olimpico di Roma. Di fronte Lazio e Napoli, Sarri contro Conte. Si tratta soltanto del terzo incontro in carriera tra i due allenatori, con il toscano vittorioso sul salentino in entrambi i precedenti. Ecco quote e pronostico di Lazio-Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle 12.30.

Napoli, il 2 (a quota alta) per abbattere un tabù

Partita speciale per il “Comandante” Sarri, che al Napoli ha vissuto un triennio memorabile dal 2015 al 2018. Merita rilievo la striscia aperta dei biancocelesti di ben 11 partite consecutive chiuse con l'esito Under 2,5. Una statistica che si sposa perfettamente con il trend partenopeo: ben 7 delle 9 trasferte del Napoli sono terminate con un numero di gol pari o inferiore a due.

Sarri sa che sbloccare un match del genere può essere fondamentale: nelle dieci occasioni in cui ha segnato per primo, infatti, il Napoli di Conte ha poi vinto l’incontro.

Occhio alla storia recente: negli ultimi sei scontri diretti, si registrano quattro successi della Lazio e due pareggi. L’ultimo trionfo partenopeo risale al 3 settembre 2022: all’Olimpico il Napoli ribaltò il vantaggio iniziale dei biancocelesti, firmato Zaccagni, con le reti di Kim e Kvaratskhelia.

Secondo i bookmaker Napoli favorito per la vittoria ma la quota per il 2 azzurro è piuttosto alta: 2.37 per Eplay24 e Betsson, 2.35 per Sisal. Il pareggio (sarebbe il primo in trasferta per i campani) è in lavagna a 3, l'1 della Lazio è proposto a 3.50.

All'Olimpico le due squadre, spinte dalla rispettive motivazioni, potrebbero andare a segno almeno una volta. Il Goal è quotato a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bwin e a 2 da Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

