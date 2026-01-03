Pronostico Inter-Bologna, missione rivincita per Chivu

A distanza di quindici giorni dalla sfida in Supercoppa italiana , ci sarà il secondo atto stagionale del match tra Inter e Bologna . Chivu stavolta potrà giocarsi la rivincita al Meazza, nel tentativo di centrare quella vittoria che contro i rossoblù sfugge all’Inter da sette partite consecutive. Ecco quote e pronostico di Inter-Bologna , in programma domenica 4 gennaio alle 20.45.

Inter in vantaggio al riposo? Scopri le quote dell'1 primo tempo

Una striscia che si è aperta dopo un 6-1 per l’Inter datato 9 novembre 2022. Resta saldamente dell’Inter il primato relativo ai gol segnati in Serie A ma di recente i nerazzurri hanno preso anche la buona abitudine di non subìre gol: clean sheet contro Pisa, Como e Atalanta. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha invece in scia quattro partite senza vittorie, il “digiuno” più lungo da inizio campionato.

Da segnalare la tendenza di marca emiliana a chiudere in parità i primi tempi: è successo ben dodici volte su sedici in questo campionato.

L’Inter risponde con un’invidiabile solidità nelle prime frazioni di gioco. Se si considerano le ultime otto giornate di Serie A, infatti, soltanto l’Hellas Verona è riuscito a segnare un gol contro i nerazzurri prima dell’intervallo. Alla luce di questi dati si può quindi provare l'opzione 1 primo tempo: vale 1.90 per Snai, 1.86 per Eplay24, 1.85 per Bwin.