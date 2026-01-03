Fiorentina-Cremonese, la missione salvezza di Vanoli riparte contro i grigiorossi: il pronostico

C'è una sola gara in programma domenica 4 gennaio alle 15: si tratta di Fiorentina-Cremonese . I toscani sono ultimi in classifica con 9 punti, più tranquilla la situazione dei grigiorossi (21 punti) che però non segnano da tre giornate consecutive. Ecco il pronostico di Fiorentina-Cremonese .

Quanti gol segnano i viola? Ecco il pronostico

Dopo aver centrato il primo successo in campionato contro l'Udinese, i viola sono ripiombati nel tunnel perdendo 0-1 a Parma. La squadra di Vanoli torna al Franchi per sfidare la Cremonese, che dopo il vittorioso mini-filotto contro Bologna e Lecce ha conquistato un solo punto (senza segnare alcun gol) nelle successive tre partite giocate contro Torino (0-1) Lazio (0-0) e Napoli (0-2).

Vale la pena segnalare che in trasferta Vardy e compagni hanno subìto più di una rete in un singolo incontro solo contro l'Inter (1-4). In casa, la Fiorentina ha segnato più di una rete solo contro l'Udinese, match giocato in superiorità numerica dai toscani fin dai primissimi minuti di partita per l'espulsione del portiere Okoye.

In presenza di questi dati, ci sta ipotizzare che i viola possano andare a segno una o due volte. Il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.63 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal.

Come finirà secondo i bookie Fiorentina-Cremonese? I viola partono favoriti: il segno 1 è quotato a 1.78 da Eplay24, a 1.77 da BetFlag, a 1.75 da Bwin. Il pareggio è reperibile a 3.60, il 2 della Cremonese è in lavagna a 4.70.