sabato 3 gennaio 2026
Pronostico Bournemouth-Arsenal, i Gunners a caccia dei tre punti a casa di Kluivert© APS

Pronostico Bournemouth-Arsenal, i Gunners a caccia dei tre punti a casa di Kluivert

La squadra di Arteta vuole consolidare la vetta contro le Cherries, reduci dal 2-2 col Chelsea: in gol l'ex romanista
2 min
TagsBournemouthArsenalpronostico

In Premier League il 2026 non poteva iniziare in maniera migliore per l’Arsenal. Tutte le inseguitrici, ma proprio tutte, hanno pareggiato a Capodanno (l’Aston Villa era già andato ko 1-4 all’Emirates stadium contro i “Gunners”) e l’undici londinese si ritrova adesso in testa alla classifica con ben 4 lunghezze di vantaggio sul Manchester City secondo.

Arsenal favorito: ecco le migliori quote per il 2

Non c’è però tempo di fermarsi a festeggiare perché già oggi l’Arsenal torna in campo a Bournemouth. Le "Cherries" hanno pareggiato 2-2 in casa del Chelsea, a segno anche l'ex romanista Justin Kluivert. Un buon risultato in sè, che però ha allungato a dieci la striscia di partite senza vittoria: cinque sconfitte e altrettanti pareggi.

Difficile ipotizzare uno stop dei londinesi, il 2 infatti per le quote non sembra in discussione. La vittoria dell'Arsenal si gioca a 1.51 su Eplay24, a 1.50 su Snai, a 1.48 su BetFlag.

Il pareggio è in lavagna a 4.65, l'1 del Bournemouth rende circa 6 volte la posta.

