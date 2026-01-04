Pronostico Nigeria-Mozambico, Lookman e Osimhen a caccia dei quarti di Coppa d'Africa

Comparazione quote: vittoria della Nigeria

A conferma di ciò vale la pena ricordare che Osimhen e compagni sono giunti a questo appuntamento stravincendo il loro girone (3 vittorie consecutive contro Tanzania, Tunisia e Uganda con 8 reti all’attivo e 4 al passivo) mentre il Mozambico si è qualificato come migliore delle terze dopo aver collezionato due ko e una vittoria (come altre) ma grazie alla migliore differenza reti.

Poco da aggiungere anche in questo caso, sul segno 1 non sembra ci possano essere dubbi. L'1 della Nigeria è quotato a 1.36 da Eplay24, a 1.35 da Elabet e a 1.33 da Sisal.

Il segno X è pagato circa 4.50, il 2 oscilla tra 9 e 11.