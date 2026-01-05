Serie C, Benevento-Crotone: statistiche, quote e pronostico

Pronostico sul Benevento: quote segno 1

Un'impresa tutto sommato possibile visto che i calabresi hanno ben 13 punti in meno e nelle ultime 3 esibizioni esterne hanno rimediato prima due ko consecutivi (entrambi per 0-2) e poi un pareggio (1-1 a Latina) senza trascurare l’eliminazione dalla Coppa Italia di C (1-3 a Potenza).

Il Benevento viene invece da 4 vittorie di fila con 14 reti realizzate e soltanto una subìta che fanno dell’undici campano il miglior attacco (41 reti complessivamente messe a segno) e la seconda miglior difesa (12 reti al passivo) del torneo.

Per il Crotone si contano 5 esiti Under 2,5 nelle ultime 5 esibizioni di campionato mentre il Benevento ha fatto registrare 6 Over 2,5 nelle ultime 7 partite.

In sintonia con le quote è il segno 1 che si lascia preferire magari, per chi se la sente, in abbinamento con l’Over 2,5.

La vittoria del Benevento si gioca a 1.60 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal. L'offerta per la combo 1+Over 2,5 sale fino a 2.50.