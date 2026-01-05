Coppa d'Africa, Algeria-Congo: per le quote favorito l'1 ma...

Ne restano soltanto due e uno dei due è, probabilmente, quello dall’esito più incerto (anche se fino a un certo punto). Si tratta degli ottavi di finale della Coppa d’Africa e la partita in questione è quella di martedì pomeriggio (ore 17 in Italia) tra Algeria e Congo , ovvero la prima del gruppo E contro la seconda del gruppo D della fase a gironi. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: Algeria-Congo Under 2,5

L’esito incerto deriva dal fatto che l’Algeria ha fatto bottino pieno vincendo tutte e tre le gare fin qui disputate nella competizione (ha battuto, nell’ordine, Sudan, Burkina Faso e Guinea Equatoriale) mentre il Congo è finito secondo, ma a pari merito con il Senegal (rispetto al quale aveva un paio di reti in meno nella differenza reti), vincendo contro Benin e Botswana con in mezzo il pareggio 1-1 contro il Senegal.

A favore della nazionale centroafricana c’è da aggiungere anche che, subito prima dell’inizio della Coppa d’Africa, si è qualificata per il Mondiale 2026 eliminando la favoritissima Nigeria.

Di contro l’Algeria, considerando tutte le competizioni (amichevoli comprese), non pede al 90’ da 19 partite consecutive (l’ultimo ko, proprio in amichevole, risale al 10 giugno dello scorso anno quando la Svezia si impose per 4-3). Per le quote il segno 1 gode dei favori del pronostico (anche se vale il doppio della posta) ma, nonostante ciò, l’incertezza di cui si diceva all’inizio resta.

Forse sarebbe meglio guardare in direzione dell’Under 2,5: quota 1.47 su Eplay24, 1.45 su BetFlag, 1.44 su Bwin.