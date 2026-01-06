Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Parma-Inter, ecco come finirà al Tardini per i bookie© Inter via Getty Images

Pronostico Parma-Inter, ecco come finirà al Tardini per i bookie

Le quote del match delle 18.30 tra Cuesta e Chivu
3 min
TagsparmaInterpronostico

La sfida a distanza (e a tre) continua. L’Inter capolista, il Milan e il Napoli non vogliono saperne di contendersi il primato in classifica e mercoledì sera (ore 20.45) i nerazzurri giocano a Parma subito dopo la fine del match del Maradona conoscendo quindi il risultato di una delle sue avversarie.

Quanti gol al Tardini? Le quote dei bookie per l'Over 2,5

Importante, certo, ma non fondamentale perché, per come stanno andando le cose quest’anno, vale la regola del “chi si ferma è perduto”. Chi non vince rischia di essere superato (o staccato) da una delle altre due e così, a prescindere da ogni considerazione, l’unica cosa che contano sono i 3 punti.

Tre punti che non sono fondamentali solo per l’Inter ma anche per il Parma che risulta ancora troppo vicino alla zona retrocessione. I gialloblù hanno però fin qui realizzato soltanto 12 reti (magrissimo bottino) risultando il peggior attacco del campionato.

Vale però la pena sottolineare anche il fatto che, però, di reti gli emiliani ne hanno prese in tutto 19 e, per quanto riguarda la difesa, c’è davvero poco da dire (rientra tra le prime dieci del torneo).

Il Parma, escludendo la Coppa Italia, viene da 5 esiti Under 2,5 consecutivi mentre l’Inter, dall’alto dei suoi 38 gol fin qui all’attivo (migliore attacco della serie A) sembra in grado di andare a segno anche al Tardini.

Dopo tanti Under 2,5 per il Parma sembra anche ora di cambiare. Le quote dicono 2 ma c’è da provare, in alternativa o in abbinamento, l’Over 2,5.

Il 2 nerazzurro vale 1.40 per Eplay24, 1.37 per GoldBet e Elabet. L'Over 2,5 è offerto a 1.60 da Eplay24, Betsson e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS