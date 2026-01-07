Pronostico Fulham-Chelsea, ecco cosa giocare nel derby di Londra
Continua il turno di metà settimana anche in Premier League con l’ennesimo derby londinese in programma. Stavolta saranno di fronte Fulham e Chelsea che in classifica sembrano discretamente lontani ma, in realtà, sono separati da soli 3 punti (28 i “Cottagers”, 31 i “Blues”).
Segnano entrambe? Ecco le quote dell'esito Goal
Dopo Maresca al Chelsea arriva Liam Rosenior (che ha lasciato lo Strasburgo) ma il suo debutto (sembra) previsto soltanto sabato in Fa Cup.
Intanto stasera a Craven Cottage dovrebbe starci il Goal, che il Chelsea ha fatto registrare anche la scorsa giornata pareggiando 1-1 in casa del Manchester City di Guardiola.
Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 1.64 da Eplay24 e Betsson, a 1.60 da Sisal.