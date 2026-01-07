Pronostico Milan-Genoa, statistiche e consigli per le scommesse

Inter e Napoli hanno già giocato e giovedì sera tocca al Milan completare il giro di esibizioni delle prime tre della classe. I rossoneri chiudono il turno infrasettimanale della Befana ospitando il Genoa che ha problemi diametralmente opposti all’undici guidato da Massimiliano Allegri .

Milan favorito, occhio al numero di reti

I liguri sono infatti pericolosamente vicini alla zona retrocessione e avrebbero enorme necessità di far punti per respirare un po’. Le ultime quattro esibizioni dei rossobù hanno permesso di incamerare soltanto un punto (1-1 in casa con il Pisa all’ultima uscita) mentre, in precedenza, erano arrivati 3 ko di fila seppur contro Inter, Atalanta e Roma.

Il Milan, dopo l’eliminazione istantanea dalla Supercoppa, si è rituffato in campionato vincendo le sue due partite (le ultime due disputate) contro Verona prima e Cagliari poi.

Per restare in corsa per il primato il “Diavolo” ha bisogno di vincere anche questa ma per non correre il rischio di essere risucchiato in fondo alla graduatoria il Genoa ha esattamente la stessa necessità (ma anche un punto andrebbe bene).

Le quote, inevitabilmente, sono a favore del segno 1: a 1.43 su Eplay24 e NetBet, a 1.42 su Lottomatica.

Tuttavia, considerando che anche l’Over 2,5 non andrebbe completamente escluso e che la formazione guidata da De Rossi farà di tutto per non capitolare, forse il Multigol 2-4 potrebbe rappresentare un validissimo compromesso. Il Multigol 2-4 si gioca a 1.54 su Eplay24 e Betsson, a 1.55 su Elabet.