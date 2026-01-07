Serie A, Cremonese-Cagliari: quote e pronostico

Cremonese-Cagliari, il pronostico

Dei grigiorossi si è infatti detto un gran bene ma nelle ultime quattro esibizioni sono arrivate tre sconfitte e un pareggio con l’unico punto conquistato all’Olimpico contro la Lazio e i tre ko rimediati contro Torino, Napoli e Fiorentina.

Il Cagliari nelle ultime cinque giornate ha messo invece insieme 7 punti battendo Roma e Torino e chiudendo sul 2-2 contro il Pisa (le sconfitte sono invece arrivate contro Atalanta e Milan).

Gli isolani, dopo sette gare di fila nelle quali erano sempre riusciti ad andare a segno almeno una volta sono rimasti invece a secco nel match giocato sei giorni fa.

La Cremonese, al contrario, dopo aver manifestato una discreta regolarità realizzativa si è invece completamente bloccata e non realizza una rete da quattro gare consecutive.

Potrebbe tornare a farlo in questa occasione ma anche il Cagliari non starà a guardare, soprattutto per non assottigliare il margine che attualmente detiene sulla terz’ultima.

Se questa supposizione dovesse risultare corretta allora il Goal sembra l’esito più adatto alla sfida, diversamente è l’Under 2,5 che si lascerebbe preferire.

Il Goal è pagato 1.93 da Eplay24, 1.88 da Bwin e 1.87 da Eurobet. L'Under 2,5 vale circa 1.60.