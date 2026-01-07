Serie A, Cremonese-Cagliari: quote e pronostico
Vicino, ma non vicinissimo, alla zona retrocessione il Cagliari, più tranquilla (tre punti più su) la Cremonese. Con questa situazione di classifica il primo dei due posticipi del turno infrasettimamale di Serie A va in scena allo Zini dove Cremonese e Cagliari, appunto, si affrontano nel tentativo di non agitare troppo le acque. Ecco il pronostico di Cremonese-Cagliari, in programma giovedì 7 febbraio alle 18.30.
Cremonese-Cagliari, il pronostico
Dei grigiorossi si è infatti detto un gran bene ma nelle ultime quattro esibizioni sono arrivate tre sconfitte e un pareggio con l’unico punto conquistato all’Olimpico contro la Lazio e i tre ko rimediati contro Torino, Napoli e Fiorentina.
Il Cagliari nelle ultime cinque giornate ha messo invece insieme 7 punti battendo Roma e Torino e chiudendo sul 2-2 contro il Pisa (le sconfitte sono invece arrivate contro Atalanta e Milan).
Gli isolani, dopo sette gare di fila nelle quali erano sempre riusciti ad andare a segno almeno una volta sono rimasti invece a secco nel match giocato sei giorni fa.
La Cremonese, al contrario, dopo aver manifestato una discreta regolarità realizzativa si è invece completamente bloccata e non realizza una rete da quattro gare consecutive.
Potrebbe tornare a farlo in questa occasione ma anche il Cagliari non starà a guardare, soprattutto per non assottigliare il margine che attualmente detiene sulla terz’ultima.
Se questa supposizione dovesse risultare corretta allora il Goal sembra l’esito più adatto alla sfida, diversamente è l’Under 2,5 che si lascerebbe preferire.
Il Goal è pagato 1.93 da Eplay24, 1.88 da Bwin e 1.87 da Eurobet. L'Under 2,5 vale circa 1.60.