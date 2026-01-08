Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Pronostico Arsenal-Liverpool, per i bookie c'è un chiaro favorito© Getty Images

Pronostico Arsenal-Liverpool, per i bookie c'è un chiaro favorito

L'analisi della super sfida di Anfield che chiude il turno infrasettimanale di Premier League
1 min
TagsArsenalLiverpoolpronostico

Si chiude stasera anche il turno infrasettimanale della Premier League e lo fa nel migliore dei modi proponendo un avvincente Arsenal-Liverpool. Fischio d'inizio alle 21: ecco il pronostico della sfida tra Gunners e Reds.

Comparazione quote: vittoria Arsenal

Per i “Gunners” continua la corsa in vetta alla classifica con un divario, rispetto ai “Reds”, di ben 14 punti (forse inimmaginabile a inizio stagione). Il Liverpool viene da 2 pareggi consecutivi contro Leeds e Fulham mentre l’Arsenal viaggia a ritmo abbastanza costante con 2 sole sconfitte nell’arco delle 29 partite (in tutte le competizioni) disputate da inizio stagione.

Il segno 1 merita fiducia: vale 1.58 per Eplay24 e Betsson, 1.55 per BetFlag. Il pareggio è in lavagna a 4.25, il 2 dei Reds sale a 5.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

