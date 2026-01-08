Pronostico Arsenal-Liverpool, per i bookie c'è un chiaro favorito
Si chiude stasera anche il turno infrasettimanale della Premier League e lo fa nel migliore dei modi proponendo un avvincente Arsenal-Liverpool. Fischio d'inizio alle 21: ecco il pronostico della sfida tra Gunners e Reds.
Comparazione quote: vittoria Arsenal
Per i “Gunners” continua la corsa in vetta alla classifica con un divario, rispetto ai “Reds”, di ben 14 punti (forse inimmaginabile a inizio stagione). Il Liverpool viene da 2 pareggi consecutivi contro Leeds e Fulham mentre l’Arsenal viaggia a ritmo abbastanza costante con 2 sole sconfitte nell’arco delle 29 partite (in tutte le competizioni) disputate da inizio stagione.
Il segno 1 merita fiducia: vale 1.58 per Eplay24 e Betsson, 1.55 per BetFlag. Il pareggio è in lavagna a 4.25, il 2 dei Reds sale a 5.60.