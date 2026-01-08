Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Pronostico Getafe-Real Sociedad: male i padroni di casa, baschi... malissimo © EPA

Pronostico Getafe-Real Sociedad: male i padroni di casa, baschi... malissimo

Sfida dall'esito per le quote incerto tra due formazioni in difficoltà
1 min
TagsGetafeReal Sociedadpronostico

Non solo Bundesliga, venerdì sera (ore 21.00) si gioca un anticipo anche ne LaLiga con il Getafe (che va abbastanza male) che riceve la Real Sociedad (che, soltanto a +2 dalla terz’ultima, sta andando malissimo).

Precedenti e pronostico Getafe-Real Sociedad

Entrambe le squadre hanno un 1-1 alle spalle e proprio in parità sono terminati tre degli ultimi quattro scontri diretti in casa del Getafe. Match dall’esito assai incerto, le quote pendono leggermente a destra.

Il 2 della Real Sociedad è offerto mediamente a 2.45, l'1 si gioca a 3.40 mentre la X oscilla tra 2.80 e 2.90.

Il Getafe segna pochissimo (solo 14 reti all’attivo)... da provare quindi il No Goal: quota 1.51 su Eplay24, 1.52 su Betsson e 1.53 su BetFlag. L'offerta per l'esito Goal sale a 2.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

