Pronostico Getafe-Real Sociedad: male i padroni di casa, baschi... malissimo
Non solo Bundesliga, venerdì sera (ore 21.00) si gioca un anticipo anche ne LaLiga con il Getafe (che va abbastanza male) che riceve la Real Sociedad (che, soltanto a +2 dalla terz’ultima, sta andando malissimo).
Precedenti e pronostico Getafe-Real Sociedad
Entrambe le squadre hanno un 1-1 alle spalle e proprio in parità sono terminati tre degli ultimi quattro scontri diretti in casa del Getafe. Match dall’esito assai incerto, le quote pendono leggermente a destra.
Il 2 della Real Sociedad è offerto mediamente a 2.45, l'1 si gioca a 3.40 mentre la X oscilla tra 2.80 e 2.90.
Il Getafe segna pochissimo (solo 14 reti all’attivo)... da provare quindi il No Goal: quota 1.51 su Eplay24, 1.52 su Betsson e 1.53 su BetFlag. L'offerta per l'esito Goal sale a 2.35.