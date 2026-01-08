Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa d'Africa, quarti di finale: il pronostico di Camerun-Marocco© APS

Coppa d'Africa, quarti di finale: il pronostico di Camerun-Marocco

La nazionale di casa cerca la qualificazione per le semifinali contro i "Leoni Indomabili"
2 min
TagsCamerunMaroccopronostico

Coppa d'Africa, alle 20 italiane di giovedì 8 gennaio si gioca Camerun-Marocco con i padroni di casa che approdano ai quarti dopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi ed eliminato la Tanzania nel turno precedente. Il Camerun, invece, era finito al secondo posto nel gruppo F e ha poi superato, negli ottavi, il Sudafrica vincendo con il punteggio di 2-1. Ecco il pronostico di Camerun-Marocco.

Marocco favorito: le quote per il "2"

Entrambe le squadre hanno sempre messo a segno almeno una rete nelle quattro partite precedenti di questa manifestazione (6 il Camerun, 7 il Marocco) ma la nazionale di casa ne ha subìta una soltanto contro le 3 della nazionale dei “Leoni Indomabili”. In tema di favorite per la vittoria finale è doveroso sottolineare che adesso la quota più bassa è associata al Marocco che viene proposto al triplo della posta.

In una gara secca tutto può succedere e non è possibile commettere errori. Anche così, però, è sempre il Marocco a presentare le maggiori possibilità di successo.

Il segno 2, in sintonia con le quote, sembra obbligato. La vittoria al 90' del Marocco è offerta a 1.62 da Eplay24, a 1.61 da Bwin e Netwin. Il pareggio è quotato a 3.40, l'1 moltiplica per 6 una qualsiasi puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS