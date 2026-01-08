Coppa d'Africa, quarti di finale: il pronostico di Camerun-Marocco

Coppa d'Africa , alle 20 italiane di giovedì 8 gennaio si gioca Camerun-Marocco con i padroni di casa che approdano ai quarti dopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi ed eliminato la Tanzania nel turno precedente. Il Camerun, invece, era finito al secondo posto nel gruppo F e ha poi superato, negli ottavi, il Sudafrica vincendo con il punteggio di 2-1. Ecco il pronostico di Camerun-Marocco .

Marocco favorito: le quote per il "2"

Entrambe le squadre hanno sempre messo a segno almeno una rete nelle quattro partite precedenti di questa manifestazione (6 il Camerun, 7 il Marocco) ma la nazionale di casa ne ha subìta una soltanto contro le 3 della nazionale dei “Leoni Indomabili”. In tema di favorite per la vittoria finale è doveroso sottolineare che adesso la quota più bassa è associata al Marocco che viene proposto al triplo della posta.

In una gara secca tutto può succedere e non è possibile commettere errori. Anche così, però, è sempre il Marocco a presentare le maggiori possibilità di successo.

Il segno 2, in sintonia con le quote, sembra obbligato. La vittoria al 90' del Marocco è offerta a 1.62 da Eplay24, a 1.61 da Bwin e Netwin. Il pareggio è quotato a 3.40, l'1 moltiplica per 6 una qualsiasi puntata.