Pronostico Frosinone-Catanzaro: Aquilani cerca l'impresa in casa della capolista
Feste finite, anche la Serie B è pronta per il ritorno in campo. Il big match della 19ª giornata andrà in scena al “Benito Stirpe” dove il Frosinone capolista ospiterà il Catanzaro quinto in classifica. Ecco il pronostico di Frosinone-Catanzaro, in programma sabato 10 gennaio alle ore 15.00.
Pronostico Frosinone-Catanzaro: Goal
Nessuno ha ottenuto più punti di loro nelle ultime 10 giornate: 25 il Catanzaro, 24 il Frosinone. Un esame in piena regola per gli uomini di Alberto Aquilani, reduci da ben cinque vittorie di fila.
Il Frosinone può vantare il miglior attacco del campionato e allo “Stirpe” ha perso solo contro il Monza.
I laziali partono favoriti sulle lavagne dei bookmaker: il segno 1 è offerto a 2.13 da Eplay24, a 2.10 da Eurobet e Sisal. Il pareggio oscilla tra 3.10 e 3.50, il 2 del Catanzaro tra 3.40 e 3.65.
Sfida tra squadre in salute e decise a iniziare il 2026 nel modo migliore. Ci sono i presupposti per guardare in direzione dell’esito Goal: quota 1.65 su Eplay24, 1.57 su Snai, 1.62 su Bet365.