Inter-Napoli, la storia recente mette in vetrina un risultato

My Combo: la sintesi su Inter-Napoli

Chivu vuole la rivincita, stuzzicato dalla golosa prospettiva di mandare i rivali a meno sette. Al big match del Meazza arriva meglio l’Inter, che ha in scia sei vittorie in campionato.

La capolista esibisce il miglior attacco del torneo (40 reti) e un’ottima media di un clean sheet ogni due partite giocate. Il neo? L’aver fallito gli esami contro Napoli, Milan e Juve (oltre che con l’Udinese).

Il Napoli ha un brutto ricordo dell’ultima gita a San Siro, avendo perso 2-1 contro il Milan. Sull’1-1, invece, si sono chiusi tre degli ultimi quattro confronti in campionato contro l'Inter. Nella visione My Combo di SisalTipster è proprio l’1-1 il risultato più probabile nella partitissima in programma a San Siro.

Anche i calci d’angolo sono gli attesi protagonisti di Inter-Napoli. Se ne dovrebbero registrare almeno 9 complessivi nella sfida tra la prima e la terza nella classifica di categoria.

Dopo aver messo a segno sei reti in cinque partite consecutive, a Parma Lautaro Martinez si è preso una pausa. Il capocannoniere della Serie A affronta per la 19ª volta in carriera il Napoli, a cui ha già dato 5 dispiaceri. Il “Toro” in questa sfida è da gol o assist.

Oltre a Hojlund, l’uomo che può far saltare il banco nerazzurro è Scott McTominay. L’assaltatore di Antonio Conte al “Maradona” ha segnato un super gol contro i nerazzurri. La My Combo si chiude con rete o cartellino per l’Mvp dello scorso campionato.

In sintesi, ecco la My Combo su Inter-Napoli: 1) Risultato esatto 1-1 2) Almeno 9 corner complessivi 3) Lautaro Martinez gol o assist 4) McTominay gol o cartellino

My Combo: la sintesi su Fiorentina-Milan

Il pareggio casalingo contro il Genoa ha mandato il Milan a meno tre dai cugini dell’Inter. Max Allegri vuole rifarsi, in quel di Firenze, anche per approfittare dello scontro diretto tra Chivu e Conte. Il suo Milan è imbattuto dalla prima giornata e, eccezion fatta per lo 0-0 in casa della Juventus, ha sempre segnato almeno una rete.

La Fiorentina, penultima insieme al Verona, non è mai riuscita a centrare tre risultati utili di fila in questo campionato ma ha battuto il Diavolo in tre delle ultime quattro partite giocate al Franchi. Dai precedenti emergono altri spunti rilevanti. Il primo: nei loro ultimi sedici scontri diretti in Serie A si sono visti soltanto due pareggi. Per questo motivo, nella visione My Combo di SisalTipster sarà vittoria di una delle due formazioni. La storia dice anche che, con viola e rossoneri in campo, raramente ci si annoia: sei degli ultimi sette “episodi della saga” si sono chiusi con almeno tre reti complessive. Senza dimenticare che il Milan vanta il secondo miglior attacco del campionato mentre i viola (insieme a Torino, Verona e Udinese) hanno la difesa più perforata della Serie A. Contro Roma, Genoa e Sassuolo la Fiorentina ha segnato... e lasciato segnare almeno un gol nella prima frazione di gioco; con il Milan in campo, un simile scenario si è verificato in cinque occasioni. Ecco perchè il terzo step della My Combo prevede entrambe le reti violate nei primi 45 minuti.

Nella speciale classifica dei “cattivi” la viola occupa il terzo posto. Una prova più che sufficiente per puntare il dito sulla Fiorentina in chiave “squadra che riceverà il maggior numero di cartellini”.

In sintesi, ecco la My Combo su Fiorentina-Milan: 1) Vittoria Fiorentina o Milan 2) Almeno 3 reti complessive 3) Segnano entrambe nel primo tempo 4) Fiorentina riceve più cartellini