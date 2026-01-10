Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Pronostico Inter-Napoli, le quote sui marcatori: Zielinski (ex), McTominay...© Getty Images

Pronostico Inter-Napoli, le quote sui marcatori: Zielinski (ex), McTominay...

Al Meazza le ultime due sfide sono terminate in parità ma in lavagna una squadra parte "davanti" all'altra
3 min
TagsInternapolipronostico

Nell'ambito della 20ª giornata di Serie A l’attesa è tutta per Inter-Napoli, sfida scudetto in programma domenica sera (ore 20.45) al Meazza. Ecco quote e pronostico della sfida tra gli uomini di Chivu e quelli di Conte.

Pronostico Inter-Napoli: occhio alla combo

In Serie A i nerazzurri sono imbattuti contro i partenopei, a Milano, dal 30 aprile 2017. Gli ultimi due precedenti a San Siro sono terminati in parità, doppio 1-1, mentre ben nove degli ultimi dieci scontri diretti a Milano, tra campionato e Coppa Italia, hanno fatto registrare l'Under 2,5.
Sarà ancora equilibrio al Meazza? Al big match si presenta meglio l’Inter, che in Serie A viaggia con sei vittorie consecutive alle spalle e può contare sul miglior attacco del torneo (40 reti all’attivo). Il Napoli dopo il trionfo in Supercoppa ha infilato altri due... 2-0, contro Cremonese e Lazio, ma mercoledì non è andato oltre il 2-2 casalingo contro il Verona. Era dal 9 novembre che i partenopei non subivano almeno due gol in un singolo incontro di campionato. Così come l’Inter, nello stadio di casa, non subisce due o più reti da fine agosto: 1-2 con l’Udinese.

Ecco le quote di Inter-Napoli. Per i bookie è favorita la squadra di Chivu: il segno 1 è a 1.76 su Eplay24, a 1.75 su BetFlag, a 1.73 su Bwin. Il pareggio vale circa 3.55, il 2 azzurro rende 5 volte la posta. Tra le opzioni da valutare va segnalata la combo 1X+Over 1,5, a quota 1.60.

Quote gol o assist: Zielinski (l'ex) e McTominay

Occhi puntati su Hakan Calhanoglu, grande specialista dei calci piazzati. L'ipotesi che il turco possa rendersi protagonista con gol o assist triplica una qualsiasi puntata.

Sponda Napoli potrebbe valere la pena puntare su Scott McTominay, in gol contro i nerazzurri nella sfida giocata al Maradona a fine ottobre. Gol o assist del centrocampista scozzese a quota 4.15.

Tutte le news di Scommesse

