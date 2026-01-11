Serie A, Genoa-Cagliari: ecco il pronostico

La prima cosa che balza agli occhi osservando i numeri di Genoa e Cagliari sono i pareggi . Viene da un 2-2 contro la Cremonese il Cagliari, viene da due 1-1 consecutivi (Pisa prima e Milan poi) il Genoa.

Il pronostico? Occhio al segno X

Ma non solo... i segni X finora fatti registrare dalle due squadre sono in tutto 7 ciascuno, sei in casa i liguri e cinque in trasferta gli isolani. Nell’arco delle 19 partite finora giocate, a metà gara il Genoa era sul risultato di parità ben nove volte ma il Cagliari ha fatto addirittura meglio andando al riposo con un segno X in ben dieci occasioni.

Non manca una certa simmetria anche se si guarda al totale delle reti messe a segno dall’una e dall’altra. I rossoblù di casa hanno realizzato 19 gol incassandone 29 mentre i rossoblù ospiti hanno 21 reti all’attivo (due in più) e 27 al passivo (due in meno).

L’ultimo elemento di parità riguarda i Goal, nel senso che sia il Genoa che il Cagliari ahnno fin qui evidenziato una certa predilezione per questo esito. Sono 13 quelli fatti registrare fin qui dall’undici guidato da De Rossi, sono 11 quelli collezionati dalla squadra di Pisacane.

Con tutti questi dati è passato in secondo piano il discorso relativo alla classifica ma questo pretende tanta considerazione. Il Genoa è pericolosamente vicino alla zona retrocessione e il Cagliari è appena 3 punti più su. Fondamentale dunque non perdere questa sfidaanche se ai padroni di casa servirebbe una vittoria.

Il Cagliari ha dimostrato di saper essere pericoloso anche in trasferta e, dopo aver tanto parlato di pareggi, chissà che almeno un segno X oggi non si faccia davvero vedere.

O al 45’ oppure al 90’ o, perché no, sia al termine del primo che del secondo tempo. Da valutare l'esito Multi chance X primo tempo o X finale: a 1.58 su Eplay24 e NetBet, a 1.55 su Sisal.