Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Salernitana-Cosenza, per i campani un solo ko all'Arechi© FOTO MOSCA

Pronostico Salernitana-Cosenza, per i campani un solo ko all'Arechi

Le quote di uno dei due posticipi del girone C di Serie C
1 min
TagsSalernitanaCosenzapronostico

Uno dei due posticipi di serie C in programma stasera (girone C) è Salernitana-Cosenza con entrambe le formazioni che stazionano nei quartieri più alti della classifica (si parla di quarto e quinto posto con i calabresi più indietro di 2 punti rispetto ai campani). Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: vittoria Salernitana

Lo stato di forma recente delle due compagini è pressoché identico con 2 sole sconfitte nell’arco delle ultime 10 partite (per entrambe una all’ultima uscita, l’altra 4 turni prima) con in mezzo 2 vittorie e un pareggio.

All’Arechi la Salernitana ha perso soltanto una volta e anche le quote gli concedono una discreta fiducia.

Da provare l’1, offerto a 2.00 da Eplay24, a 1.99 da Eurobet e a 1.97 da Snai. Il pareggio è in lavagna a 3.35, il 2 oscilla tra 3.15 (BetFlag) e 3.90 (Sisal).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS