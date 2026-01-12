Pronostico Salernitana-Cosenza, per i campani un solo ko all'Arechi

Uno dei due posticipi di serie C in programma stasera (girone C) è Salernitana-Cosenza con entrambe le formazioni che stazionano nei quartieri più alti della classifica (si parla di quarto e quinto posto con i calabresi più indietro di 2 punti rispetto ai campani). Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: vittoria Salernitana

Lo stato di forma recente delle due compagini è pressoché identico con 2 sole sconfitte nell’arco delle ultime 10 partite (per entrambe una all’ultima uscita, l’altra 4 turni prima) con in mezzo 2 vittorie e un pareggio.

All’Arechi la Salernitana ha perso soltanto una volta e anche le quote gli concedono una discreta fiducia.

Da provare l’1, offerto a 2.00 da Eplay24, a 1.99 da Eurobet e a 1.97 da Snai. Il pareggio è in lavagna a 3.35, il 2 oscilla tra 3.15 (BetFlag) e 3.90 (Sisal).