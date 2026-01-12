Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
LaLiga, Siviglia-Celta Vigo: quote equilibrate al "Sanchez Pizjuan"© EPA

LaLiga, Siviglia-Celta Vigo: quote equilibrate al "Sanchez Pizjuan"

Il weekend spagnolo si chiude con un posticipo che mette di fronte due formazioni dal rendimento opposto
2 min
TagsSivigliaCelta Vigopronostico

Il posticipo de LaLiga di stasera è Siviglia-Celta Vigo, uno scontro tra formazioni dal rendimento opposto. Ecco quote e pronostico del match, in programma all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia alle ore 21.

Massimo due reti a Siviglia? Le quote dell'Under 2,5

L’undici di casa aveva fatto abbastanza bene nelle prime 8 giornate ma poi è crollata con 2 sole vittorie nelle 10 partite successive.

Il Celta, al contrario, partito abbastanza male (nessuna vittoria nei primi 9 turni) ha poi vinto 6 volte nei 9 seguenti. Morale? Il Celta è più avanti di 6 punti in classifica, l’esito del match è incerto, le quote equilibrate.

Il segno 1 è proposto a 2.55 da Bet365, a 2.57 da Eplay24, a 2.60 da Snai. La X si trova a 3.20, il 2 a 2.75.

L’Under 2,5 per i bookie è nell’aria: quota 1.66 su Bwin, 1.70 su Snai e Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS