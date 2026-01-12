LaLiga, Siviglia-Celta Vigo: quote equilibrate al "Sanchez Pizjuan"

Il posticipo de LaLiga di stasera è Siviglia-Celta Vigo , uno scontro tra formazioni dal rendimento opposto. Ecco quote e pronostico del match, in programma all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia alle ore 21.

Massimo due reti a Siviglia? Le quote dell'Under 2,5

L’undici di casa aveva fatto abbastanza bene nelle prime 8 giornate ma poi è crollata con 2 sole vittorie nelle 10 partite successive.

Il Celta, al contrario, partito abbastanza male (nessuna vittoria nei primi 9 turni) ha poi vinto 6 volte nei 9 seguenti. Morale? Il Celta è più avanti di 6 punti in classifica, l’esito del match è incerto, le quote equilibrate.

Il segno 1 è proposto a 2.55 da Bet365, a 2.57 da Eplay24, a 2.60 da Snai. La X si trova a 3.20, il 2 a 2.75.

L’Under 2,5 per i bookie è nell’aria: quota 1.66 su Bwin, 1.70 su Snai e Eplay24.