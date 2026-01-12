Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Lookman, Dybala e Vlahovic: secondo i bookie uno di loro sta per cambiare squadra, si tratta di...

Il calciomercato tiene banco anche sulle lavagne degli operatori
2 min

Da una settimana si è aperto ufficialmente il calciomercato invernale. Il Milan ha già fatto scendere il campo il neo acquisto Fullkrug (positivo a Firenze), le altre big e non solo stanno lavorando per rinforzare l'organico. Ecco quali sono i giocatori che, secondo i bookmaker, potrebbero cambiare squadra entro il 2 febbraio, data di chiusura di questa finestra.

Quote cambia squadra: Lookman, Vlahovic, Dybala...

Un nome su tutti spicca nelle lavagne dei bookie in qualità di "partente": si tratta di Ademola Lookman. Il giocatore sta disputando la Coppa d'Africa dove è approdato in semifinale con la sua Nigeria. Archiviato il lungo tormentone estivo, in cui sembrava destinato ad accasarsi all'Inter, l'attaccante è poi rimasto a Bergamo. La società potrebbe lasciarlo partire solo a fronte di un'offerta consistente (sulle sue tracce ci sarebbe il Fenerbahce), altrimenti tutto rimandato a giugno. I bookie tuttavia non fanno una piega: Lookman cambia squadra entro il 2 febbraio a quota 1.65.

Ci sono poi altri nomi piuttosto chiacchierati in questi giorni "caldi". Uno di questi è Morten Frendrup, prezioso "tuttocampista" del Genoa di De Rossi. Un profilo che farebbe comodo a molti (vero, Inter?), al pari dell'esterno Belghali che si è messo in luce al Verona in questi primi mesi. Per questi due giocatori l'ipotesi del cambio squadra vale rispettivamente 2.25 e 3.25.

Tarik Muharemovic ha tutti i crismi dell'uomo mercato, anche se sembra più un discorso legato all'estate stando alle parole dell'Ad Carnevali. Vale 3 volte la posta, per i bookie, l'addio "anticipato" al Sassuolo da parte del centrale bosniaco. Stessa quota per l'ipotesi che l'esterno Norton-Cuffy possa salutare la Genova di fede rossoblù.

C'è poi la questione legata ai "big" in scadenza di contratto la prossima estate, discorso che chiama in causa Dybala e Vlahovic. Difficile, secondo i bookie, che uno di loro possa cambiare squadra in questa sessione: le quote si aggirano tra 5 e 5.50.

