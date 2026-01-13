Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
Coppa Italia, Roma-Torino: statistiche, quote e pronostico© BARTOLETTI

Coppa Italia, Roma-Torino: statistiche, quote e pronostico

Chi passa il turno affronterà l'Inter nei quarti di finale
TagsRomaTorinopronostico

A volerlo fare apposta sarebbe stato impossibile! L’ottavo di finale di Coppa Italia in programma stasera all’Olimpico tra Roma e Torino mette di fronte due squadre dal rendimento recente diametralmente opposto.

Per le quote è match da segno 1

Nelle ultime 5 partite quando i giallorossi hanno vinto i granata sono andati ko e nelle due occasioni in cui Simeone e compagni hanno fatto bottino pieno l’undici di Gasperini ha perso.

Una coincidenza clamorosa che però evidenzia come la Roma venga da due successi consecutivi e il Torino da due sconfitte. Risultati che in campionato, almeno per il momento, collocano Cristante e compagni al terzo posto a braccetto con il Napoli (che deve però recuperare una gara) e la Juventus mentre la squadra di Baroni resta più o meno a metà della graduatoria.

La difesa giallorossa, con sole 12 reti subìte, è la migliore del campionato mentre quella del Torino, con 32 reti incassate, è la peggiore (insieme a quella dell’Udinese).

Chi vince stasera va ad aggiungersi alle altre già qualificate per i quarti dove affronterà l’Inter. Per le quote i favori del pronostico sono tutti (o quasi) per il segno 1: quota 1.65 su Eplay24, 1.52 su Bwin, 1.48 su Eurobet. Probabilmente si cercherà di andare avanti nella competizione senza spendere eccessive energie, chi cerca un’alternativa potrebbe allora prendere in considerazione il Multigol 1-3.

Per questo tipo di opzione la quota è pari a 1.42 su Eplay24 e NetBet, 1.42 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

