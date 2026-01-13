Corriere dello Sport.it
Efl Cup, il pronostico di Newcastle-Manchester City© EPA

Efl Cup, il pronostico di Newcastle-Manchester City

Le quote della semifinale d'andata in programma stasera al St. James' Park
2 min
La Efl Cup è arrivata al penultimo atto e stasera si gioca l’andata della prima semifinale con il Newcastle che ospita il Manchester City. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle ore 21.00.

Per le quote City favorito ma occhio al precedente

Sulla carta l’undici di Guardiola parte favorito ma vale la pena ricordare che la stessa sfida, in campionato (era il 22 novembre), si chiuse sul 2-1 per i “Magpies”.

Forse sarà per questo che le quote, pur assegnando al 2 maggiori probabilità di uscita, lo propongono a oltre il doppio della posta: per la precisione, vale 2.42 per Eplay24, 2.40 per Snai, 2.35 per Sisal. Il segno X è quotato a 3.55 mentre l'1 è in lavagna a 2.75.

Il Goal paga meno ma sembra affidabile: si trova a 1.48 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e Sisal.

