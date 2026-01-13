Pronostici Bundesliga, partite di oggi: cosa giocare in Stoccarda-Eintracht e Dortmund-Werder

Tre settimane di stop per la Bundesliga ma neanche il tempo di ripartire e, per recuperare, c’è subito in programma un turno infrasettimanale . La giornata numero 17 si apre oggi con la sfida Stoccarda-Eintracht , due formazioni in corsa per un posto in Europa con l’undici di casa, al momento terzo insieme a Leverkusen e Lipsia, che fa registrare 3 punti in più rispetto alla squadra di Francoforte.

Pronostico Stoccarda-Eintracht: occhio alla combo

Qualche giorno fa, al rientro dalla sosta, lo Stoccarda si è rimesso in moto nel migliore dei modi andando a vincere proprio a a Leverkusen (agganciandolo al terzo posto) con il punteggio di 4-1. Nello scorso turno non ha vinto, ma merita comunque un applauso, l’Eintracht che ha fermato sul 3-3 il Dortmund.

La difesa dello Stoccarda non è ermetica ma risulta essere, comunque, la quinta migliore del campionato e anche le 29 reti all’attivo gli valgono la stessa posizione (in condominio con un paio di altre squadre) nella graduatoria dei migliori attacchi del torneo. L’Eintracht, al contrario ha la terz’ultima peggor difesa (ben 33 reti al passivo) ma anche il quarto miglior attacco (33 reti realizzate). Il match di oggi è fondamentale ha enorme rilevanza per entrambe le squadre con i 3 punti in palio fondamentali per la conquista di un biglietto che permetta la partecipazione a una delle prossime competizioni continentali. Lo Stoccarda parte favorito con l'1 offerto circa a 1.70 ma, carta alla mano, non dovrebbero mancare né il Goal né l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti si può giocare a 1.66 su Eplay24 e Betsson, a 1.60 su Elabet.

Pronostico Dortmund-Werder: per i bookie vincerà...

A seguire si giocano altri tre incontri con Dortmund-Werder probabilmente il più importante per la vetta della classifica. Il Borussia è infatti secondo ma più che guardare avanti (il Bayern è ormai lontanissimo con 11 punti di vantaggio) ha la necessità di tenere a distanza il terzetto di inseguitrici di cui si è detto prima (Leverkusen, Lipsia e Stoccarda) che sono a -4.

Dopo la sosta i BVB non sono andati oltre il pareggio a Francoforte in un match da brividi che rischiava anche di finire male. Due volte in vantaggio, infatti, i gialloneri si sono fatti riprendere per poi andare sotto al 92’ e solo al 96’ (a tempo praticamente scaduto) con Chukwuemeka sono riusciti a mettere a segno il 3-3 definitivo. Il Werder, causa maltempo, non ha giocato e qui il compito si presenta assai arduo.

Il segno 1 sembra a dir poco obbligato e i bookie sembrano pensarla allostesso modo: quota 1.36 su Eplay24, 1.35 su Planetwin e BetFlag.