Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa d'Africa, il pronostico di Nigeria-Marocco© EPA

Coppa d'Africa, il pronostico di Nigeria-Marocco

Quanti gol nella "finale anticipata" in programma a Rabat? Ecco le quote
2 min
TagsNigeriaMaroccopronostico

Dalla Serie A si passa alla Coppa d’Africa perché oggi sono in programma le due semifinali. Nella prima il Senegal parte leggermente favorito sull’Egitto mentre più incerta si presenta Nigeria-Marocco con i padroni di casa che puntano a conquistare la finalissima di domenica.

Comparazione quote: Nigeria-Marocco Under 2,5

Negli ottavi di finale la Nigeria ha eliminato (4-0) il Mozambico per poi far fuori nei quarti anche l’Algeria (2-0). Il Marocco risponde con l’1-0 alla Tanzania prima e il 2-0 al Camerun poi.

Entrambe le nazionali hanno, finora, sempre realizzato almeno una rete in tutti e 5 gli incontri disputati. La Nigeria ha fatto registrare il primo Under 2,5 nell’ultima esibizione dopo 4 Over 2,5 di fila mentre il Marocco ha collezionato 4 Under 2,5 con in mezzo l’unico Over 2,5 di questa competizione.

La posta in palio è altissima, forse l’Under 2,5 è l’esito che potrebbe andar meglio: quota 1.46 su Eplay24, 1.47 su Snai e Betsson, 1.48 su BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS