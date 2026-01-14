Quote calciomercato Lazio, un altro big dice addio? C'entra Roberto Mancini...

Non ci sono incedibili in casa Lazio e il calciomercato invernale lo sta dimostrando. Dopo le partenze di Castellanos e Guendouzi altri giocatori potrebbero salutare il club biancoceleste, tra questi anche una colonna della difesa. Ecco le quote relative all'opzione "Romagnoli cambia squadra" entro il 2 febbraio.