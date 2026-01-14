Quote calciomercato Lazio, un altro big dice addio? C'entra Roberto Mancini...
Non ci sono incedibili in casa Lazio e il calciomercato invernale lo sta dimostrando. Dopo le partenze di Castellanos e Guendouzi altri giocatori potrebbero salutare il club biancoceleste, tra questi anche una colonna della difesa. Ecco le quote relative all'opzione "Romagnoli cambia squadra" entro il 2 febbraio.
Quote Romagnoli cambia squadra. E Fabbian...
Le indiscrezioni parlano di un interessamento da parte del club qatariota dell'Al-Sadd e a scendere in campo sarebbe stato direttamente il suo allenatote, Roberto Mancini, che vorrebbe fin da subito nella sua squadra il difensore di Sarri. Il centrale ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2027, contratto che però finora non è stato rinnovato.
Una situazione dunque delicata che fa suonare le sirene, nella fattispecie arabe. E i bookmaker, cosa ne pensano a riguardo? In lavagna è disponibile l'opzione "Romagnoli cambia squadra" in questa sessione invernale: il "Sì" rende 3 volte la posta mentre il No, ovvero la permanenza alla Lazio, scende a 1.33.
Per quanto riguarda il mercato in entrata, dopo Taylor la Lazio potrebbe accogliere un altro centrocampista e tra i profili monitorati spicca quello di Giovanni Fabbian.
L'ipotesi che il centrocampista possa lasciare il Bologna per i bookie vale 2.50.