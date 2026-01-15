Como-Milan, il pronostico: Allegri vuole rispondere all'Inter ma Fabregas è imbattuto al Sinigaglia

Alzi la mano chi, a inizio stagione, pensava che il Como , al giro di boa in campionato, potesse occupare il sesto posto rientrando tra le squadre in lotta per un posto in Europa il prossimo anno. Eppure le cose stanno proprio così con i lariani a -5 dalle quarte (Juventus e Roma) ma con una partita, quella di stasera contro gli uomini di Allegri , da recuperare. Ecco quote e pronostico di Como-Milan , in programma giovedì 15 gennaio alle 20.45.

Quanti gol al Sinigaglia? Ecco il consiglio

L’avversario non è dei più agevoli ma il rendimento dell’undici di Fabregas al Sinigaglia è straordinario. Nelle 9 gare interne fin qui disputate, infatti, è ancora imbattuto (4 pareggi e 5 vittorie) e sul lago nessuna delle avversarie è fin qui riuscita a realizzare più di una rete. Cosa che vale anche considerando tutte le partite di Serie A dove, però, soltanto l’Inter è riuscita ad andare a segno più di una volta. Per il Milan, dunque, la trasferta di stasera non sarà proprio una passeggiata.

Certo i rossoneri sono in corsa con Inter e Napoli per la vetta della classifica ma dovranno fare davvero molta attenzione. Qualche piccola crepa nella formazione di Allegri si è già vista nelle ultime due esibizioni (doppio pareggio contro Genoa e Fiorentina) dove il “Diavolo” non ha convinto del tutto.

Sono 13 le reti fin qui subìte dal Como (seconda miglior difesa del campionato), sono 15 quelle incassate dal Milan (terza miglior difesa del torneo) e con queste premesse forse l’Under 2,5 è l’esito che si lascia preferire: quota 1.75 su Eplay24, Planetwin e Goldbet. Secondo i bookie il Milan, che ha vinto per 2-1 gli ultimi due precedenti con il Como, è leggermente favorito: segno 2 che oscilla tra 2.40 e 2.55, il pareggio è in lavagna a 3.15 mentre l'1 è tra 2.87 e 3.