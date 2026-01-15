Pronostici Bundesliga, Augsburg-Union Berlino: ecco il pronostico
L’ultima partita che chiude il turno infrasettimanale di Bundesliga è Augsburg-Union Berlino: fischio d'inizio stasera alle 20.30, ecco il pronostico del match.
Augsburg-Union Berlino segno 1: le quote
Disperato bisogno di punti per la formazione di casa (proprio a ridosso della zona retrocessione), maggiore serenità per quella ospite che naviga a metà classifica senza pensieri e senza ambizioni.
L’ultima vittoria per l’Augsburg risale a quattro giornate fa quando, in casa, ha superato 2-0 il Bayer Leverkusen.
Un risultato di prestigio che spinge a guardare al segno 1 anche stasera. Molto interessanti le quote dei bookie per la vittoria dei padroni di casa: 2.70 per Eplay24 e Sisal, 2.65 per Bwin.