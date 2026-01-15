Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo di Serie A con un esito in vetrina© Getty Images

Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo di Serie A con un esito in vetrina

Bergamaschi a caccia dei tre punti per proseguire la loro rincorsa europea
2 min
TagsPisaatalantapronostico

Un anticipo di campionato dal colore tutto nerazzurro. All’Arena Garibaldi saranno infatti di fronte gli uomini di Gilardino e quelli di Palladino per quella che si presenta come una sfida dai due volti. Ecco quote e pronostico di Pisa-Atalanta: fischio d'inizio venerdì 16 gennaio alle 20.45.

L'Atalanta vince a Pisa? Ecco le quote del segno 2

Il primo è quello della formazione di casa che prova in tutti i modi a migliorare la propria posizione in classifica ma resta invece inesorabilmente ultima. Il secondo è invece quello di Raffaele Palladino che, da quando ha preso in mano il timone bergamasco, continua a regalare soddisfazioni ai propri tifosi infilando una vittoria dietro l’altra fino a risalire, adesso, ai margini della zona di classifica che vale un posto in Europa.

Il Pisa non vince da 9 turni di fila nell’arco dei quali ha messo insieme solo 4 pareggi e 5 sconfitte. I ko sono tutti senza appello (i toscani hanno perso sempre “a zero” queste 5 gare) mentre i 4 risultati di parità sono tutti con reti all’attivo. La “Dea”, considerando tutte le competizioni, non divide la posta, invece, da ben 15 incontri consecutivi e negli ultimi 12 (da quando è iniziata la “cura” Palladino) non è andata in rete soltanto nello 0-1 contro l’Inter.

Il Pisa ha bisogno di punti ma sembra difficile riesca a conquistarne qualcuno proprio contro la Dea.

In sintonia con le quote il pronostico è a favore del segno 2. La vittoria bergamasca si può giocare a 1.62 su Eplay24 e Betsson, a 1.61 su Bwin. Le quote del pareggio oscillano tra 3.70 e 3.95, quelle dell'1 tra 5.25 e 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS