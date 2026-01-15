Pronostico Pisa-Atalanta: anticipo di Serie A con un esito in vetrina

Un anticipo di campionato dal colore tutto nerazzurro. All’Arena Garibaldi saranno infatti di fronte gli uomini di Gilardino e quelli di Palladino per quella che si presenta come una sfida dai due volti. Ecco quote e pronostico di Pisa-Atalanta : fischio d'inizio venerdì 16 gennaio alle 20.45.

L'Atalanta vince a Pisa? Ecco le quote del segno 2

Il primo è quello della formazione di casa che prova in tutti i modi a migliorare la propria posizione in classifica ma resta invece inesorabilmente ultima. Il secondo è invece quello di Raffaele Palladino che, da quando ha preso in mano il timone bergamasco, continua a regalare soddisfazioni ai propri tifosi infilando una vittoria dietro l’altra fino a risalire, adesso, ai margini della zona di classifica che vale un posto in Europa.

Il Pisa non vince da 9 turni di fila nell’arco dei quali ha messo insieme solo 4 pareggi e 5 sconfitte. I ko sono tutti senza appello (i toscani hanno perso sempre “a zero” queste 5 gare) mentre i 4 risultati di parità sono tutti con reti all’attivo. La “Dea”, considerando tutte le competizioni, non divide la posta, invece, da ben 15 incontri consecutivi e negli ultimi 12 (da quando è iniziata la “cura” Palladino) non è andata in rete soltanto nello 0-1 contro l’Inter.

Il Pisa ha bisogno di punti ma sembra difficile riesca a conquistarne qualcuno proprio contro la Dea.

In sintonia con le quote il pronostico è a favore del segno 2. La vittoria bergamasca si può giocare a 1.62 su Eplay24 e Betsson, a 1.61 su Bwin. Le quote del pareggio oscillano tra 3.70 e 3.95, quelle dell'1 tra 5.25 e 6.