Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sampdoria-Entella, il pronostico di un delicatissimo derby ligure© LAPRESSE

Sampdoria-Entella, il pronostico di un delicatissimo derby ligure

La 20ª giornata di Serie B si apre con l'anticipo in programma a Marassi: è uno scontro diretto per la salvezza
2 min
TagsSampdoriaEntellapronostico

Se non è una sfida drammatica poco ci manca. L’anticipo di Serie B di venerdì sera (ore 20.30) è il derby ligure tra Sampdoria e Entella, due squadre che stazionano nei bassifondi della classifica con l’undici di Chiavari appena 2 lunghezze più avanti dei blucerchiati che, insieme a Spezia e Bari, occupano il terz’ultimo posto della graduatoria.

Samp favorita, per i bookie è match da Under 2,5

Nell’ultimissimo periodo la Samp ha fatto un po’ meglio (7 punti conquistati in 5 partite contro 4) ma l’Entella, all’ultima uscita, ha battuto 1-0 il Monza. La Virtus, mai vittoriosa in trasferta (due pareggi e sette sconfitte), si è aggiudicata il primo derby stagionale (3-1). La Samp viene da tre successi di fila al Ferraris e secondo i bookie ha più possibilità di vincere.

Il segno 1 è offerto a 1.93 da Betsson, a 1.95 da Eplay24, a 2.00 da BetFlag e Sisal. Segno X a 3.15, il 2 vale circa 4 volte la posta dunque il doppio rispetto alla vittoria blucerchiata.

La paura di perdere questa delicata sfida salvezza potrebbe prendere il sopravvento, occhio all’Under 2,5: quota 1.49 su Bwin, 1.54 su Eplay24 e 1.55 su Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS