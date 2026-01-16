Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Pronostico Cagliari-Juventus, quote e statistiche spingono i bianconeri in Sardegna

Pronostico Cagliari-Juventus, quote e statistiche spingono i bianconeri in Sardegna

Tradizione decisamente favorevole per la “Vecchia Signora” nell'isola
TagsCagliariJuventuspronostico

La Juventus si presenta alla Unipol Domus con morale e convinzione al top. L’undici allenato da Luciano Spalletti nelle ultime sei giornate di campionato ha conquistato 16 punti sui 18 disponibili, chiudendo con la rete inviolata in 4 occasioni. Momento difficile invece per i sardi, che stanno vedendo ridursi notevolmente il margine di vantaggio sul terz’ultimo posto. Ecco quote e pronostico di Cagliari-Juventus, in programma sabato 17 gennaio alle ore 20.45.

Cagliari-Juve chiama la combo: ecco il consiglio

Nell’ultimo turno la squadra di Pisacane ha perso 3-0 sul campo del Genoa di Daniele de Rossi e nelle ultime 16 giornate Esposito e compagni hanno vinto solo due volte. In più, i precedenti in terra sarda strizzano l'occhio alla Juve: nelle ultime 13 trasferte i bianconeri hanno trionfato in ben 11 occasioni, a fronte di un solo ko e un pareggio. Incrociando i dati del Cagliari in casa e della Juve in trasferta, si nota una propensione comune all'esito Under 2,5. Curioso, però, come il Cagliari non faccia registrare la somma gol 2 da ben 10 giornate consecutive.

Per le quote il momento magico della Juve è destinato a proseguire: il 2 bianconero è offerto a 1.55 da Eplay24, a 1.52 da BetFlag, a 1.50 da Bet365. Il pareggio quadruplica la posta, la vittoria del Cagliari supera quota 6.

Nelle ultime tre trasferte la Juve è andata in crescendo: 1-0 al Bologna, 2-0 al Pisa, 3-0 al Sassuolo. Tutti risultati compresi nella combo X2+Multigol 1-3 che nell'occasione è valutata a 1.66 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Vincitu.

