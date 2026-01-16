Corriere dello Sport.it
Bundesliga, Werder-Eintracht: a pronostico ci sta...

Bundesliga, Werder-Eintracht: a pronostico ci sta...

Anticipo all'insegna dell'equilibrio tra due formazioni che gradiscono un particolare esito di scommessa
2 min
Neanche il tempo di chiudere il turno infrasettimanale (ieri si è giocata Augsburg-Union) che in Bundesliga si torna già in campo con il consueto anticipo del venerdì. Werder-Eintracht apre la 18ª giornata in una sfida che riveste grande importanza per entrambe le squadre: ecco il pronostico del match (ore 20.30).

Quote equilibrate, molte reti? Ecco il consiglio

L’undici di casa è ancora troppo vicino alle ultime tre posizioni della classifica (5 lunghezze di margine) mentre la formazione di Francoforte è attualmente settima, prima delle escluse per un posto in Europa. Il Werder ha finora segnato pochissimo (solo 18 reti ma ci sono ben cinque squadre che hanno fatto peggio) mentre l’Eintracht di reti ne ha messe a segno tante (addirittura 35, secondo migliore attacco del campionato) ma ne ha incassate di più (ben 36, terza peggior difesa della Bundesliga).

L’undici di Brema non vince da 6 turni consecutivi (2 pareggi e 4 sconfitte) mentre l’Eintracht, considerando anche la Champions Legue, ha vinto in una sola occasione (1-0 all’Augsburg) aggiungendo 3 pareggi e 4 ko. Le due formazioni gradiscono di più l’Over 2,5 (sono 10 quelli all’attivo dei padroni di casa, 11 quelli fin qui messi insieme dagli ospiti) e, in un match assai equilibrato, potrebbe essere proprio questo l’esito più adatto anche alla sfida di stasera.

L'Over 2,5 è quotato a 1.54 da Eplay24, a 1.53 da BetFlag, a 1.52 da Sisal. Come detto per le quote è una sfida aperta a qualsiasi risultato: sia l'1 che il 2 sono proposti a 2.55, segno X meno probabile secondo gli operatori: si trova a 3.60.

