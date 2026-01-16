Bundesliga, Werder-Eintracht: a pronostico ci sta...

Quote equilibrate, molte reti? Ecco il consiglio

L’undici di casa è ancora troppo vicino alle ultime tre posizioni della classifica (5 lunghezze di margine) mentre la formazione di Francoforte è attualmente settima, prima delle escluse per un posto in Europa. Il Werder ha finora segnato pochissimo (solo 18 reti ma ci sono ben cinque squadre che hanno fatto peggio) mentre l’Eintracht di reti ne ha messe a segno tante (addirittura 35, secondo migliore attacco del campionato) ma ne ha incassate di più (ben 36, terza peggior difesa della Bundesliga).

L’undici di Brema non vince da 6 turni consecutivi (2 pareggi e 4 sconfitte) mentre l’Eintracht, considerando anche la Champions Legue, ha vinto in una sola occasione (1-0 all’Augsburg) aggiungendo 3 pareggi e 4 ko. Le due formazioni gradiscono di più l’Over 2,5 (sono 10 quelli all’attivo dei padroni di casa, 11 quelli fin qui messi insieme dagli ospiti) e, in un match assai equilibrato, potrebbe essere proprio questo l’esito più adatto anche alla sfida di stasera.

L'Over 2,5 è quotato a 1.54 da Eplay24, a 1.53 da BetFlag, a 1.52 da Sisal. Come detto per le quote è una sfida aperta a qualsiasi risultato: sia l'1 che il 2 sono proposti a 2.55, segno X meno probabile secondo gli operatori: si trova a 3.60.