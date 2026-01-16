Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli-Sassuolo, il pronostico è sul parziale/finale© LAPRESSE

Napoli-Sassuolo, il pronostico è sul parziale/finale

Azzurri reduci da tre pareggi consecutivi, i neroverdi non vincono da sei giornate
Il recupero di campionato giocato col Parma ha portato a tre la serie di pareggi consecutivi del Napoli. La squadra di Antonio Conte affronta il Sassuolo con l'imperativo di vincere per non perdere contatto dalla vetta e, allo stesso tempo, non rischiare di farsi sorpassare da Juventus e Roma, scivolando così al quinto posto in classifica. Ecco quote e pronostico di Napoli-Sassuolo, in programma sabato 17 gennaio alle ore 18.00.

Segno 1 al riposo e al 90': quanto vale per i bookmaker

Di assoluto valore il 2-2 conquistato in casa dell'Inter mentre i pareggi contro Verona e Parma rappresentano due pesanti passi falsi per i tricolori, che così facendo hanno visto l'Inter scappare a più sei. Al Maradona, dove i partenopei hanno raccolto sei vittorie e tre pareggi (16 gol fatti e 8 subìti), McTominay e compagni cercano la vittoria contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Una squadra che non festeggia un successo da sei giornate (tre sconfitte e tre pareggi) e che nelle ultime due esibizioni ha perso contro Juventus (0-3) e Roma (0-2).

Nel match d'andata, alla prima di campionato, i partenopei vinsero 2-0 al Mapei chiudendo in vantaggio già al riposo. Nelle ultime sei giornate sia Napoli che Sassuolo non hanno mai fatto registrare il parziale/finale 1/1: un'opzione offerta a 2.08 da Eplay24, a 2.10 da Planetwin, a 2.15 da Sisal.

Il "semplice" segno 1 finale è proposto a 1.45 da Eplay24 e Betsson, a 1.43 da BetFlag

© RIPRODUZIONE RISERVATA

