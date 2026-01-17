Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Torino-Roma, derby argentino Simeone-Dybala: quote e pronostico© ANSA

Torino-Roma, derby argentino Simeone-Dybala: quote e pronostico

La "Joya" va a caccia dell'11° gol in carriera contro i granata, il secondo in questo campionato
3 min
TagsTorinoRomapronostico

Terzo atto stagionale di Torino-Roma, il primo in casa dei granata. I giallorossi, usciti sconfitti dai due scontri diretti andati in scena nella Capitale (campionato e, pochi giorni fa, Coppa Italia), cercano il primo successo contro gli uomini di Baroni che in campionato hanno perso tre delle ultime quattro partite. Ecco il pronostico di Torino-Roma, in programma domenica 18 gennaio alle ore 18.00.

Roma favorita per le quote ma occhio all'esito Chance mix

Tra Serie A e Coppe la squadra di Gasperini non ha ancora mai pareggiato: in campionato si registrano 13 vittorie e 7 sconfitte, con 24 gol segnati e 12 al passivo. L’undici di Baroni dal canto suo non divide la posta dall’8 novembre, ovvero dal derby con la Juventus che finì 0-0.

La Roma proverà a “vendicare” i due ko rimediati dal Toro facendo valere la sua difesa, la migliore del torneo. I granata insieme all’Udinese hanno incassato più gol di tutti (32) e in casa hanno perso 5 volte su 10: le ultime due con un doppio 1-2, contro Cagliari e Udinese. Quote alla mano è favorita la Roma, una cui vittoria è pagata 2.20 da Eplay24, 2.15 da Snai e 2.10 da Sisal. Il pareggio vale 3.10, l'1 del Toro (che non batte in casa la Roma da aprile 2021) è in lavagna tra 3.50 e 3.75.

Per coprirsi anche parzialmente dall'eventualità di un pareggio, occhio all'esito Chance Mix X primo tempo o X finale: a 1.64 su Eplay24 e NetBet, a 1.57 su Sisal.

Il Cholito contro la Joya: quote marcatori

Torino-Roma è anche la sfida tutta argentina tra Simeone e Dybala. La Joya ha segnato un solo gol in questo campionato, in trasferta al Sassuolo, ma ha esultato 10 volte in 24 sfide in carriera al Toro. In Torino-Roma Dybala marcatore in qualsiasi momento vale quota 3.25.

Sono 6, invece, i gol realizzati da Giovanni Simeone in 17 precedenti con i giallorossi. Il Cholito tra l'altro è stato il match winner del match del girone d'andata giocato all'Olimpico di Roma.

Una rete dell'attaccante granata moltiplica per 4 una qualsiasi puntata.

