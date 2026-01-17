Pronostico Milan-Lecce, ancora una trasferta a San Siro per Di Francesco

Milan-Lecce come... Inter-Lecce? Lo scenario possibile e le quote

Doveva vincere al Sinigaglia per prolungare a 19 la striscia di risultati utili di fila in Serie A e rispondere all'Inter, che con la zampata di Pio Esposito mercoledì aveva piegato il Lecce: doppia missione riuscita per il Milan di Allegri, in virtù del successo per 3-1 in casa del Como. I rossoneri tornano al Meazza per affrontare proprio la squadra di Eusebio Di Francesco, come detto uscita sconfitta ma a testa alta dal recupero della 16ª giornata di Serie A contro i nerazzurri.

In questa stagione si è già giocato un Milan-Lecce, in Coppa Italia: lo scorso 23 settembre vinsero 3-0 i rossoneri con gol di Gimenez, Nkunku e Pulisic ma con il Lecce rimasto in 10 uomini dal 18' per l'espulsione di Siebert. Il Diavolo trova spesso l'ispirazione giusta contro i salentini: ha vinto cinque gare di fila contro i giallorossi e in 14 degli ultimi 15 scontri diretti i rossoneri sono andati a segno almeno due volte. In più, con soli 13 gol segnati resta del Lecce il "record" di squadra col peggior attacco della Serie A. Troppo poco per impensierire Allegri che però, probabilmente, avrà visto Inter-Lecce: un film dal finale sulla carta "scontato" ma con trama del tutto imprevedibile.

Al Meazza in questo campionato il Milan ha vinto sei volte su dieci e in tre di queste occasioni (contro Bologna, Fiorentina e Lazio) la vittoria rossonera è arrivata dopo che il primo tempo si era chiuso in parità. In Milan-Lecce il parziale/finale X/1 sarà un pronostico azzeccato? Di sicuro è conveniente: quota 4.10 su Eplay24, 3.90 su Planetwin, 3.60 su Bet365.

Il "semplice" segno 1 del Milan scende a 1.30, con il pareggio proposto invece a 5.25 e il 2 a 11.