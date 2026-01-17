Pronostico Bologna-Fiorentina, Goal o No Goal? Quote e consigli

Bologna ottavo in classifica con 30 punti, Fiorentina terz'ultima a quota 14. Obiettivi evidentemente differenti per le due formazioni, che si affrontano domenica 18 gennaio (ore 15.00) al Dall'Ara. Ecco quote e pronostico del match tra gli uomini di Italiano e quelli di Vanoli .

Pronostico Bologna-Fiorentina: esito Goal

Il Bologna ha ritrovato la vittoria in campionato dopo sette giornate (tre pareggi e quattro sconfitte), un sofferto 3-2 all'Hellas nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Da otto turni consecutivi gli emiliani subiscono almeno una rete e, curiosità statistica, nelle nove partite di campionato giocate in casa sono andati in vantaggio al riposo solo contro il Pisa.

La Fiorentina deve ancora sbloccarsi in trasferta dove ha uno score di cinque pareggi e cinque sconfitte. Al pari del Bologna, i toscani hanno fatto registrare il Multigol 2-4 ben 14 volte su 20 e, in generale, mostrano un notevole feeling con l'esito Goal: si contano 13 uscite in 20 giornate.

Proprio il Goal, anche alla luce del 2-2 maturato al Franchi in Fiorentina-Bologna, potrebbe meritare considerazione. Almeno una rete per parte al Dall'Ara vale 1.75 per Eplay24, 1.70 per Eurobet e Snai.

I bookie vedono il Bologna favorito per la vittoria finale: segno 1 a 2.18 sulla lavagna di Eplay24, a 2.15 su Bwin e BetFlag. Il pareggio è tra 3.25 e 3.30, il 2 viola tra 3.40 e 3.45.

Dopo quattro 0-0 al primo tempo consecutivi della Fiorentina, si potrebbe pensare ad un "Multigol 1-2 primo tempo": quota interessante, pari a 1.67 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal.