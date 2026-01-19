Pronostico Cremonese-Verona, una super quota per...

Ko in casa anche contro il Bologna (2-3) all’ultima uscita. Allora, a questo punto, non ci sono più troppi dubbi... il punto conquistato al Maradona contro il Napoli dal Verona (2-2 dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-0 per i gialloblù), l’unico incamerato nell’arco delle ultime cinque giornate, non è stato merito degli scaligeri ma demerito dei campioni d’Italia.

Vince la Cremonese? Ecco le migliori quote per l'1

Il Verona, prima e dopo il Napoli, ha perso infatti contro Milan e Torino (prima) e contro Lazio e Bologna (dopo) con un’unica conseguenza. Quella di finire all’ultimo posto in classifica.

Soltanto nell’arco di queste ultime 5 partite il Verona ha subìto 12 reti (che portano il totale a 34, ovvero la peggior difesa del campionato). Per alimentare speranze di salvezza (e prima che sia troppo tardi) ai veneti servirebbe tornare a vincere ma oggi affrontano l’ennesima trasferta difficile. Non sul campo di una delle prime della classe bensì allo Zini contro una Cremonese che, partita benissimo, ha poi vistosamente frenato finendo vicina alle zone più pericolose della graduatoria.

I punti di margine dalla terz’ultima, per i grigiorossi, sono ancora abbastanza ma il recente break negativo (2 punti nell’arco delle ultime 6 esibizioni) comincia a preoccupare. La necessità di riprendere, se non completamente almeno in parte, il ritmo precedente impone ai lombardi di portare a casa l’intera posta in palio di oggi e, sotto il profilo dei mezzi e del gioco, avrebbe tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa.

Inoltre alla Cremonese servirebbe una vittoria anche per farsi perdonare il pesante 0-5 rimediato a Torino contro la Juventus nell’ultimo turno.

Il segno 1 presenta una quota a dir poco interessante e sembra anche in grado di meritare più di una semplice attenzione. La vittoria di Vardy e compagni si può giocare a 2.55 su Eplay24, a 2.50 su Bwin e Sisal. Il 2 del Verona è proposto mediamente a 3.15, il pareggio si attesta sul 2.90.