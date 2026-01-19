Corriere dello Sport.it
Serie C, Cosenza-Crotone: il pronostico del derby calabrese© FOTO MOSCA

Serie C, Cosenza-Crotone: il pronostico del derby calabrese

Cosa giocare nella sfida in programma allo stadio "San Vito - Marulla"
2 min
Cosenza Crotone derby

Il lunedì è anche giorno del posticipo di serie C e, per l’occasione, stasera il girone C propone Cosenza-Crotone, derby calabrese dove, per motivi diversi, entrambe le squadre avrebbero necessità di mettere 3 punti in cascina. Ecco il pronostico del match, fischio d'inizio alle ore 20.30.

Cosenza o Crotone: ecco chi vincerà secondo i bookie

Il Cosenza ha al momento ben 9 lunghezze di vantaggio sul Crotone e si trova a stretto contatto con le prime della classifica. I suoi odierni avversari sono invece impegnati a mantenere un posto nei playoff promozione ma vengono da 2 ko di fila che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte del segno 1.

Il successo interno del Cosenza, che prima di perdere col Monopoli aveva vinto cinque partite di fila al "San Vito - Marulla", è offerto a 1.83 da Eplay24, a 1.77 da Planetwin e a 1.67 da Snai.

Il pareggio vale 3.40 mentre il 2 (l'ultimo colpo esterno del Crotone in campionato risale ad ottobre, in casa del Foggia) è tra 4 e 4.40.

