Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Copenhagen-Napoli: Conte si gioca (quasi) tutto in Danimarca© LAPRESSE

Pronostico Copenhagen-Napoli: Conte si gioca (quasi) tutto in Danimarca

Per le quote un segno è favorito: ecco di quale si tratta
Amedeo Paioli
3 min
TagsCopenhagennapolipronostico

Una situazione al limite, nel vero senso della parola, quella di Copenhagen e Napoli che, nella classifica della prima fase della Champions League, occupano rispettivamente, i posti numero 24 e numero 23, ovvero gli ultimi due utili per accedere al turno successivo (quello a eliminazione diretta). E, come spesso accade, il calendario stasera mette di fronte proprio danesi e azzurri in una sfida, la penultima a disposizione, che potrebbe essere decisiva. Ma solo per chi dovesse perdere poiché, insieme alla sconfitta, praticamente svanirebbe anche la possibilità di andare avanti. Chi vince dovrà ancora sudarsela perché i 10 punti raggiunti (i 7 attuali più i 3 conquistati) ancora non regalerebbero il biglietto per i sedicesimi di finale. Ecco quote e pronostico Copenhagen-Napoli, in programma alle 21.00.

Comparazione quote Copenhagen-Napoli: segno 2

Il Copenhagen in questo avvio di 2026 ancora non ha disputato una gara ufficiale ma soltanto un paio di amichevoli terminate entrambe con un pareggio (1-1 con il Brann e 4-4 con lo Sturm Graz). Nel suo campionato il Copenhagen occupa il quinto posto e le uniche note positive, che in Europa hanno rimesso in corsa l’undici danese, sono le vittorie nelle ultime due esibizioni (ormai risalenti a poco prima e poco dopo un paio di mesi fa) contro Kairat Almaty e Villarreal (3-2 in entrambe le occasioni).

Il Napoli continua a dover fare i conti con le assenze e gli infortuni alternando prestazioni recenti maiuscole (vedi Lazio e Inter) ad altre più modeste (pareggi contro Verona e Parma). Nell’ultima uscita il Napoli ha superato, faticando, il Sassuolo (1-0) ma stasera ci si gioca il tutto per tutto e non è possibile sbagliare.

Per le quote il 2 è il segno favorito e sembra poter meritare una certa fiducia. La vittoria della squadra di Conte in Danimarca è offerta a 2.00 da Sisal, a 1.97 da Elabet, a 1.95 da Eplay24. Il segno X oscilla tra 3.24 e 3.45, il successo del Copenhagen quadruplica un qualsiasi investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS