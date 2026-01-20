Pronostici Champions League, cosa giocare in Tottenham-Dortmund

Insieme alla sfida del Parken Stadium si gioca anche Tottenham-Borussia Dortmund che, proprio come Copenhagen e Napoli , sono appaiate in classifica ma più su, a quota 11 punti. Ecco il pronostico di Tottenham-Dortmund (ore 21.00).

Comparazione quote: Goal più Over 2,5

Con le prime escluse attualmente a quota 6 punti è intuitivo calcolare che, con 2 partite ancora da giocare, il terzetto dalla 25ª alla 28ª posizione al massimo potranno raggiungere i 12 punti.

Con un pareggio la promozione ai sedicesimi non sarebbe ancora matematica ma quasi (la differenza reti al momento è nettamente migliore rispetto a quella di Benfica, Pafos e Royale Unione), con la vittoria il passaggio del turno arriverebbe con 90 minuti di anticipo.

Potrebbero starci sia il Goal che l’Over 2,5: la combo che lega i due esiti di scommessa si può giocare a 1.90 su Eplay24 e NetBet, a 1.88 su Elabet.